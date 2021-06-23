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Vaka sayısında Balıkesir'de büyük düşüş

Salgınla mücadelede, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak 100 bin nüfusa oranla vaka sayılarının açıklandığı haritaya göre, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan 5 il arasında yer alan Balıkesir normal hayata çok yakın.


Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından sık sık yaptığı paylaşımlarında, vaka sayılarında düşüş olsa da rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamaya devam edilmesinin önemine değiniyor. Balıkesirliler de Vali Şıldak'ın sıklıkla yaptığı uyarılara tedbirlere uyarak yanıt verdi. Bu hafta açıklanan haritada Balıkesir'in vaka sayısında hissedilir bir düşüş yaşandığı görüldü. Aşı seferberliğinin başlamasıyla şimdi de herkesi aşı olamaya davet eden Şıldak, düşen vaka sayıları için Balıkesirli hemşehrilerine teşekkür ettiği paylaşımında, “Teşekkürler Balıkesir. Şimdi aşı bizi daha da güçlendirecek. Bir kez daha sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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