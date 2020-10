Şıldak, "Balıkesir ili genelinde şu ana kadar yaşadığımız vaka sayısının en yüksek aşamasındayız" diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve denetim ekipleriyle buluşan Vali Hasan Şıldak, daha sonra şehrin en işlek caddeleri arasında bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde iş yeri denetimlere katıldı. Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam eden Vali Şıldak, rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasının vaka sayılarının azalmasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Balıkesir'de vakaların yoğun olduğu Altıeylül ve Karesi ilçelerine dikkat çeken Vali Hasan Şıldak, özellikle kırsal mahallelerde tarımsal üretim yapılan iş yerlerinde vakaların yaygın olduğunu ifade etti. Balıkesirlilere seslenen Vali Şıldak, “Vatandaşlarımızın bütün bu hususları göz önüne alarak gereğini yapacağını, şimdi tedbir zamanı olduğunu, artık başka seçeneğimiz olmadığını ve ilimizin tekrar eski düzeyine döndürülmesi için toplumsal bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunu tekrarlamak istiyorum” diye konuştu.

"Hiçbir zaman Balıkesir iyi durumda mesajı vermedik”

Balıkesir'de korona virüs tedbirlerinin uygulanması noktasında düzenlenen denetimlere katılan Vali Hasan Şıldak yaptığı değerlendirmede şunlara dikkat çekti:

“Gördüğümüz tablo gerçekten artık işletmelerimizin, iş yerlerimizin, sokaktaki vatandaşımızın dış ortamlarda bulunan herkesin daha dikkatli olduğu şeklinde bir izlenime sahibiz. Bu bizi memnun ediyor. Ancak demek ki içinde bulunduğumuz durumu değerlendirirsek; bu kadar dikkatli olmak bile yetmiyor, daha fazlası gerekiyor. Çünkü geçen hafta vaka sayılarındaki artışa geçtiğimiz hafta işaret etmiştim, artış devam ediyor. Balıkesir ili genelinde şu ana kadar yaşadığımız vaka sayısının en yüksek aşamasındayız. Vatandaşlarımızdan duyarlılık derecelerini en üst seviyeye çıkarmaları gerektiğini, artık tedbirin de ötesine geçip, tedbirlerle yaşamak gerektiğini hatırlamak durumundayız. Yani bu şu demek oluyor; evet, biz Haziran ayında iyiydik, Temmuz ayında vakalarımız yükselmeye başladı, Ağustos, Eylül'de bu devam etti. Vaka sayıları zaman zaman yatay seviyelere gelmekle beraber hiçbir zaman istediğimiz oranda bir vakasızlık durumu yaşamadık. Bizde hiçbir zaman “Balıkesir vaka sayılarında çok iyi, Balıkesir çok iyi seviyede” ifadelerini kullanarak halkımıza bu yönde bir mesajımız olmadı."

“Tedbirli olalım demiyorum, tedbirli olmak zorundayız”

Vali Şıldak konuşmasının devamında, "Şu aşamada her zaman tekrarladığımız “tedbirli olalım” çağrısını yapmıyorum, tedbirli olmak zorundayız diyorum. Tedbirli olalım demiyorum, tedbirli olmak zorundayız, bütün tedbirleri harfiyen uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımız paniğe kapılmadan bu yükselişin farkında olarak gereğini yapsınlar. Yani sosyal hayatlarını gerçekten kontrollü hale getirsinler. Kurallara uymayan işletmelerden hizmet almasınlar, kuralların mutlaka uygulanması noktasında en yüksek hassasiyeti göstersinler" ifadelerini kullandı.

"Hastalıkta bulaşı sosyal hayattan resmi ortamlara taşınıyor”

Vali Hasan Şıldak, "Son günlerde ayrıca kamu hizmeti yürüten kurum ve kuruluşlarımızın personeli arasında vakalarda bir artış görüyoruz. Bütün kamu kurumlarımızı bu konuda uyardık. Resmi dairelerdeki hizmet ortamlarına çok dikkat ediyoruz, kuralları bire bir uyguluyoruz. Ancak görünen o ki; bu çalışanlarımız da, personelimizde daha çok dış ortamlarda, sosyal ortamlarda hastalığa kapılıyor. Hastalık bulaşı oralarda gerçekleşip daha sonra resmi ortama taşınıyor. Bu yönde bir gözlememiz var" diye konuştu.

“Temaslılara yansıma oranı yüzde 40'dan yüzde 60'a yükseldi”

Vali Şıldak, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Yine geçen hafta yaptığımız bir başka tespiti de tekrarlamak istiyorum; vakanın etrafındaki kişilere vakanın ulaşması, sirayeti güçlendi. Yani temaslılar da hastalanıyor. Temaslılar demek ki yeteri kadar dikkat etmiyor. Temaslı vatandaşlarımız kesinlikle evlerinde kalsınlar, evde kendilerini izole etsinler. Onların dışındaki diğer ev halkıyla, aile fertleriyle irtibat kurmasınlar. Bir kişinin hastalanması, başka bir şey, o ailede 5 kişinin hastalanması başka bir şey. Bu konuda da biz hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim Balıkesir'de temaslılara yansıma oranımız yüzde 40'larda iken şu an yüzde 60'ların üzerine çıktı. Vakaların genişlemesi biraz da bundan kaynaklanıyor."

“En yoğun vaka sayıları Altıeylül ve Karesi'de”

Şıldak, "Bütün ilçelerimizde vakalara rastlıyoruz. Ancak Balıkesir merkezin en yoğun noktalar olduğunu söylemek istiyorum. Köyleriyle, mahalleleriyle birlikte Altıeylül ve Karesi ilçelerimiz yoğunluğun en fazla yaşandığı bölgeler. Vatandaşlarımızın bütün bu hususları göz önüne alarak ben gereğini yapacağını, şimdi tedbir zamanı olduğunu, artık başka seçeneğimiz olmadığını ve ilimizin tekrar eski düzeyine döndürülmesi için toplumsal bir seferberliğe ihtiyacımız olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Biz kamu kurum ve kuruluşları olarak, sağlık personeli olarak, kolluk personelimiz olarak gereğini yapıyoruz. Onları en iyi şekilde koordine ediyoruz. O arkadaşlarımıza da o personelimize de bir moral desteği verelim, artık vakalara dur diyelim. Balıkesir'de daha fazla ciddiyet ve hassasiyet oluşturalım ve bunu hep birlikte başaralım" dedi.

“Eğitime ara verdiğimiz okul yok”

Vali Hasan Şıldak şöyle devam etti:

"Balıkesir'de tamamen karantina uyguladığımız yani eğitime ara verdiğimiz okulumuz yok. Çocuklarımızda, öğrencilerimizde veya öğretmenlerimizde zaman zaman vakalar yaşanıyor, çok yüksek seviyede değil. Bunların sayısı sınırlıdır. Buralarda en fazla sınıf bazında tedbir alıyoruz. Eğitime ara verme söz konusu değil. Ancak okullarımızda neticede toplu bulunulan ortamlar. Biz her ne kadar oralarda Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kuralları bire bir uygulamakta isek de her şekilde gerek öğretmenlerimiz, gerek velilerimiz çok dikkat etmek durumundalar. Buralarda da daha fazla vaka olmaması için hassasiyetin oluşması ve yükselmesi gerekiyor.

“Rehavete kapılmayalım”

Aslında şu an diğer illerle de kıyasladığımız zaman bizim bazı tedbirler yönünden daha ileri uygulamalar yaptığımız, bu konuda bir eksiğimizin olmadığı açıktır. Mesela, kamu kurumlarımızda HES kodu uygulaması çok fazla ilde yok. Biz ise bunu yaklaşık bir aydır hayata geçirdik. Bunun yanında başka tedbirlerimizde oldu. Ancak burada bazı hususlar var ki devlet olarak, kurumlar olarak aldığımız tedbirler bir yere kadar işe yarar. Önemli olan asıl nokta her bir insanımızın, vatandaşımızın bu konuda tedbir almasının ve salgına karşı mücadele edilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine ulaşmasıdır. Vatandaşlarımız inanıyorsa gereğini yaparlar. İnanmak durumundayız. Mücadele etmek, tedbir uygulamak zorunda olduğumuzu bilsek ve bunu bire bir hayata geçirsek sorun kalmayacak. Esas kural maske, mesafe ve temizlik kuralıdır. Her bir iş yerinin uyması gereken detaylı kurallar var. Bunları gerçekleştirmek yeterli olacaktır, başka bir şeye gerek yoktur. Hayatımız devam ediyor, sosyal hayat devam ediyor. Ama hayatın kontrollü yaşanması önemlidir. Sosyal hayatta kontrolle ilgili bütün kurallar da konulmuştur. Gevşememek lazım, rehavete kapılmamak lazımdır. Balıkesir'in en iyi il olma gibi bir iddiası yok. En iyi il gibi bir tanımlamayı da ben kabul etmiyorum. Korona virüs mücadelesi dinamik, canlı bir süreçtir. Bugün iyi olan, yarın, üç gün, beş gün sonra kötü olabilirsiniz. Şu an da yaşadığımız budur. Rehavete kapılmayalım. Tedbirleri hiçbir zaman gevşetmeyeceğiz. Biz denetimlerimizi, ceza uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan, bütün esnafımızdan destek ve duyarlılık istiyoruz.

“Tarım sektöründe vaka artışı dikkatimizi çekiyor”

Vaka çıkışlarının yoğun yaşandığı yerler, tarım sektöründe de karşımıza çıkmaya başladı. Bilhassa tarımsal üretim yapan bazı imalathaneler, işletmelerde yaşadığımız vakalar üzerine biz bütün ilçelerimizde çok planlı bir şekilde habersiz denetimler gerçekleştirdik. Gıda üretim iş yerlerinde yapılan denetimlerde de tespit ettiğimiz bütün hususlara ilişkin cezai yaptırımlar uyguladık. Aynı zamanda okullarımızı çok yakından takip ediyoruz. Bütün ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından denetim ekipleri oluşturduk. Bu denetim ekiplerimiz okullarımızı sürekli mercek altında tutuyor ve günlük denetim yapıyor. Bütün bunlar aslında her kurumun ciddi bir şekilde konunun üstüne gittiğini ve valiliğimizin koordinasyonu altında ilimizde çalışmaların son derece planlı ve düzenli şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Tek ihtiyacımız olan vatandaşlarımızın, esnafımızın, işletmelerimizin hiçbir zaman gevşemeden kurallara tam olarak riayet etmeleridir. Onlara da bu konuda gösterecekleri sabır, duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyorum. Bunların karşılığını göreceğiz. Hep beraber inanalım ve gerçekleştirelim.”