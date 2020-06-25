İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Hasan Şıldak, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Hasan Şıldak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile polis mangası tarafından karşılanan Vali Şıldak, polis mangasını selamlayıp Şeref Defterini imzaladı.


Birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Emniyet Müdürü Hasan Onar Emniyet Müdürlüğünün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında Vali Şıldak'a brifing verdi. Vali Hasan Şıldak, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaların özenle sürdürüleceğini, kamu hizmetlerinde olduğu gibi emniyet asayiş hizmetlerinde de vatandaş odaklı olarak görev yapılacağını belirtti.


Vali Şıldak, bu hizmetleri gerçekleştiren başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere Müdür Yardımcılarına, Şube Müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.