Vali Hasan Şıldak pandemi uyarılarına devam ediyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de pozitif vaka ve temaslıların artış göstermesinden dolayı, vatandaşa uyulması gereken kuralları hatırlatmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile havaların da soğuması sonucunda, özellikle daha fazla zaman geçirilecek olan kapalı ortamlarda uyulması gereken hususlara dikkat çekti.

Balıkesirlilere salgınla mücadele noktasında maske kullanımına gösterdikleri duyarlılıkları için teşekkür eden Vali Şıldak, Korona virüse karşı uyulması gereken en önemli kurallardan biri olan fiziksel mesafeye uyulması hassasiyetinin de artması gerektiğini belirtti.

Salgınla mücadelede her bir bireyin sorumluluk bilincinde olması gerektiğini vurgulayan Vali Şıldak paylaşımında; “Saygıdeğer Balıkesirliler, Salgınla mücadelede maske kullanımı konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte fiziki mesafe kuralı konusunda İlimizde hassasiyeti yükseltme zamanı! Sonbaharla birlikte havalar soğuyor. Bundan sonra kapalı alanlarda daha fazla zaman geçireceğiz. Bu nedenle mesafe kuralına çok daha özen göstermek durumundayız. Kapalı alanlarda; Mesafe kuralına uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Kapalı ortamlarda da gerektiğinde maske takalım. Ev ziyareti, toplu yemek ve gün düzenleme gibi etkinliklerden kaçınalım. Bulunduğumuz kapalı alanları mutlaka havalandıralım. Lütfen maske ve mesafe kurallarını birlikte uygulayalım! Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Balıkesir hep birlikte mücadele ediyor...” ifadelerini kullandı.