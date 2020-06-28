İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Hasan Şıldak'tan Körfez'deki yatırımları inceledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Havran ilçelerinde gerçekleştirilmekte olan kamu yatırımlarını inceledi.

Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'i mezarını ziyaret etti.


Vali Hasan Şıldak Ayvalık İlçesini ziyaret ederek yenilenen Vilayetler Birliği Oteli ile Eski Kız Meslek Lisesi Binası ve planlanan kamu yatırımlarının alanlarında incelemede bulundu.


Daha sonra Vali Hasan Şıldak, Burhaniye İlçesinde yapımı tamamlanan imam hatip lisesi ve pansiyonu ile tamamlanma aşamasında olan Nadir Tolun Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.


Edremit ilçesinde de incelemeler yapan Vali Hasan Şıldak yapımı tamamlanan kültür merkezi, spor salonu ve yapımı devam eden Kütüphane Binası ile kamu yatırımlarının planlandığı alanlarda incelemede bulundu.


Vali Hasan Şıldak son olarak Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in mezarını ziyaret etti. Vali Şıldak “Çanakkale Destanının Büyük Kahramanı Koca Seyit'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Anadolu insanının vatan sevgisinin timsali olan ve mahallesinde adı yaşatılan kıymetli büyüğümüzün ruhu şad olsun.” Dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.