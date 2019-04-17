Vali, işçiliği beğenmedi

Edremit Kültür Merkezi ve Kapalı Spor Salonunda işçiliği beğenmeyen Vali Yazıcı, yüklenici firma yetkilisini sert bir şekilde uyardı.

Vali Ersin Yazıcı denetimlerine ilk olarak Edremit Akçay Mahallesinde yapımı devam eden Naim Süleymanoğlu Ortaokulu, Kadıköy Mahallesinde Edremit Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu ile Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu ile başladı. Vali Ersin Yazıcı, son olarak yapımı devam eden Edremit Kültür Merkezi ve Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu. İşçiliği beğenmeyen Vali Yazıcı, yüklenici firma yetkilisini sert bir şekilde uyardı.

Edremit Kültür Merkezi ve Kapalı Spor Salonunda işçilik hatalarını gören ve tepkisini dile getiren Vali Yazıcı, "Buranın acilen düzeltilmesi gerekiyor. Bu şekilde bu binayı teslim almam. Böyle kötü bir işçilik olamaz. Bir an önce düzelteceksiniz. Yazık, günah. En kısa zamanda bütün eksikleri gidermelisiniz. Bu işin de takipçisi olacağım." dedi. Müteahhit firma yetkilisi de gerekenin en kısa sürede yapılacağına dair söz verdi.

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden binaların inşaat kalitesi bakımından da son derece titiz davranılması gerektiğini, binaların yapımında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını, bu nedenle yakın zamanda hizmete sunulacak bu tesisin günümüzün en iyi donanımıyla ilçemize kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Yatırımları yakın takibe alan Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımız (YİKOB) tarafından ihalesi yapılıp yapımı devam eden kamu yatırımlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyorum. Temel amacımız, bir an önce inşaatlarımızı tamamlamak. Yatırımların sorunsuz bir şekilde ve zamanında tamamlanması için bu denetimlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir halkının her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olduğunu belirterek, "Yapılan hizmetlerin tamamı vatandaş odaklıdır. Yani vatandaşımıza en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi arzu ediyoruz. Bu bakımdan Devletimiz Balıkesir'e her alanda büyük yatırımlar yapmaktadır." dedi.