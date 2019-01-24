Vali, sahil güvenlik devriyesine katıldı

Ege Bölgesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Ayvalık Güneş, Çıplak, Dolap ve Maden Adalarında Vali Yazıcı incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ziyaretine gelişi esnasında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutan Vekili Yüzbaşı Bayırlı tarafından askeri törenle karşılanan Vali Ersin Yazıcı, askerleri selamladıktan sonra ziyaretin anısına Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

Ege Bölgesi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere karşı alınan önlemleri yerinde görmek amacıyla Ayvalık Güneş, Çıplak, Dolap ve Maden Adalarında incelemelerde bulunan Vali Yazıcı'ya ziyaretleri sırasında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutan V. SG Yüzbaşı Aytaç Bayırlı eşlik etti.

Ayvalık Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret eden Vali Yazıcı, yasa dışı göçle mücadele konusunda detaylı bilgi aldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmalar yaparak aynı zamanda cankurtaran görevi gördüğüne dikkat çeken Vali Yazıcı, "Balıkesir'de Ege'nin cankurtaranları, fedakar Sahil Güvenlik birimlerimizi ziyaret ettik. Sahil Güvenlik ekiplerimizin başarılı, yerinde ve zamanında müdahaleler ile çoğunluğu çocuk birçok canı kurtardığına şahit oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın denizlerimizde güvenlik ve can emniyetinin sağlanması, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma görevlerini büyük bir başarı ile yerine getirdiğini söyledi.