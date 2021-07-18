Vali Şıldak Antandros Antik Kentini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Edremit İlçesinde bulunan Antandros Antik Kentini ve Antandros'u Koruma ve Yaşatma Derneğini ziyaret etti.

Vali Şıldak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Balıkesir'in zengin tarihi geçmişinin gün yüzüne çıkarılması için Edremit İlçesinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hem arkeolojik hem de turizm açısından büyük önem taşıyan ve tarihe ışık tutan Antandros Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat'tan bilgi aldı.

Program kapsamında Antandros'u Koruma ve Yaşatma Derneğini de ziyaret eden Vali Şıldak kazı alanlarını gezerek tarihi kalıntıları yerinde gördü. Tarihin ortaya çıkarılması adına yapılan çalışmaların Balıkesir için çok önemli olduğunu belirten Şıldak, İldeki bütün kazı alanlarında yürütülmekte olan çalışmaları yakından izlediğini, daha fazla kaynak temin ederek kazıları hızlandırmak istediklerini ve bu yıl ilk defa sağlanan sponsorluklarla bu konuda ilerleme kastedildiğini ifade etti. Kazı alanlarının yol, altyapı, ziyaretçi karşılama merkezi gibi donatılara kavuşturularak ören yerine dönüştürülmesi gerektiğini belirten Şıldak, amaçlarının bu eşsiz tarih hazinelerinin Balıkesir'in sahip olduğu güçlü doğal mirasla birleştirilerek turizme dahil edilmesi olduğunu söyledi.