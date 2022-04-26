Vali Şıldak, 'Ayvalık'ta Fen Lisesi fikrini destekliyorum'

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Balıkesir'in eğitim potansiyelinin daha yükseğe çıkarılması için yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıların 6. Sı Ayvalık'ta gerçekleştirildi.

Her ay yapılan toplantılarla BİGEP çalışmalarını yakından takip eden Vali Şıldak, Nisan ayı “İl Değerlendirme Toplantısını” Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Ayvalıklı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Eğitimimizde aylık olarak yüz yüze yaptığımız alanda birebir koşullarda uygulama imkânı bulduğumuz Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projemizin, artık alanda eğitimin aktörleri nezdinde hem okul idarelerimiz, hem eğitimcilerimiz, hem de öğrencilerimiz tarafından kabul gördüğünü ve benimsendiğini yüksek bir katılım oranıyla projenin sonuçlarının tüm il genelinde bunun olumlu yansımalarını görmeye başladığımızı bugün bir kez daha teyit etmiş olduk” dedi.