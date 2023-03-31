Vali Şıldak Ayvalık'ta iftar yemeğine katıldı

İftar programında davetlilerle sohbet eden ve yakından ilgilenen Vali Şıldak yaptığı konuşmada, "Huzur ve sükunun hakim olduğu, gönüllerin dinlendiği bu mübarek ayda; büyük felaketin yaralarının sarılarak dindirilmesini, acının hafifletilmesini, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın buluştuğu iftar sofralarına biz de misafir oluyoruz. Afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızın acılarını dinleyerek dindirmeye çalışıyoruz. Asrın felaketi denilecek boyutta olan, eşi ve emsali görülmemiş büyük bir yıkımla karşılaştık. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Elbette acılar paylaştıkça azalır. Gidenleri geri getiremeyiz ama devam eden bir hayat var. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. Bu yüzden hayata tutunmaya devam edeceğiz ve geleceğe ümitle bakacağız. Yaralar birer birer sarılıyor. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için devletimiz ve milletimiz büyük bir çaba içerisinde çalışıyor. Büyük felaketin acılarını milletimizin sahip olduğu güçle, dayanışmayla, birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağız. Balıkesir bu konuda gerçekten güzel bir imtihan verdi. Dayanışmayı, birliği, ve beraberliği hissederek yaşadı ve bunu gösterdi. Bölgeye olan desteklerimiz il olarak durmadan devam ediyor. Kaymakamlarımız, kurumlarımız, hayırseverlerimiz, işletmelerimiz ve sanayicilerimiz hep birlikte yaraların dindirilmesi adına bu çabayı gösteriyoruz. Burada da sizler en iyi şekilde misafir ediliyorsunuz. Bu güzel tesis de bu anlamda güzel bir sınav verdi. İçişleri Bakanlığımızın bu nadide kurumuna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli duygulara sahip bir millet olarak acıların hep birlikte aşılacağına değinen Vali Şıldak, "Canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek bu toprakları bize vatan kılan ehitlerimizin kıymetli ailelerinin sabrı, metaneti bu topraklar üzerinde var oldukça biz bütün acıları aşarız. Depremin yaralarını da saracağız. Her bir vatandaşımız adeta destek olmak için yarışırcasına çaba gösteriyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı yemekte şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi bir araya getiren Ayvalık Kaymakamımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca toplumumuzun her kesimi ile birlikte olmaya özen göstererek bugünleri yaşamış ve yaşatmış olacağız." dedi.

Ayvalık Vilayetler Evi Otelinde gerçekleştirilen iftar programına Vali Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ali Yıldız, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost katıldı.