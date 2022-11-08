Vali Şıldak Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

Balıkesir genelindeki yatırımları yakından takip eden Vali Şıldak, Ayvalık İlçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Eski Kız Meslek Lisesi ve Eski Jandarma Binasında incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, Balıkesir'in turizmde güçlü İlçelerinden biri olan Ayvalık'ın tarihi zenginliklerini geleceğe taşıyacak restorasyon çalışmalarıyla bu binaların bulunduğu mevkide nitelikli bir eğitim, kültür ve sanat alanı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programı dahilinde incelemelerine devam eden Vali Şıldak, Alibey Adasında yapımı tamamlanmak üzere olan Sahil Güvenlik binasındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Şıldak, Sahil Güvenlik Komutanlığının Ege kıyılarında güvenlik ve huzuru sağlama görevini yeni binasında modern imkanlarla yerine getireceğini ve binanın yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Vali Şıldak daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının kullanılmayan köy okulu binalarını eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştüren ‘Köy Yaşam Merkezleri Projesi' dahilinde Ayvalık İlçesi Mutluköy Mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapımı devam eden Köy Yaşam Merkezindeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.