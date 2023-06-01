Vali Şıldak: "Balıkesir'i eğitimde daha ileriye taşıyacak ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edeceğiz"

Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda akademik başarıyı daha yükseğe çıkarmak hedefiyle yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) çalışmaları ele alındı. Vali Hasan Şıldak, "Balıkesir'i eğitimde daha ileriye taşıyacak ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde BİGEP'in 2022-2023 döneminin son değerlendirme toplantısı, Erdek ilçesindeki Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Şıldak, “Amacımız Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında ilimizdeki eğitimle ilgili her konuyu ele almak ve eksiklikleri gidererek çocuklarımızı, velilerimizi ve tüm eğitim unsurlarını desteklemek. Asıl hedefimiz, eğitimde çıtayı

yükselterek Balıkesir'i bir eğitim şehrine dönüştürmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için gerçek anlamda uygulamalarla hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyük ölçüde BİGEP çalışmaları bize bu konuda güzel fırsatlar sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da Balıkesir'e önemli eğitim yatırımları sağladı. Özellikle 2022-2023 eğitim döneminde depreme dayanıklı hale getirdiğimiz okul sayımız artıyor ve 60'ın üzerinde yeni okul inşaatıyla rekor düzeyde bir yeni okul yapımı gerçekleşiyor. Bu desteklerle her ilçemiz hak ettiği payı aldı ve güçlendirici çalışmalarımız cesaret verici nitelikte. Her öğretmen, okul yöneticisi ve müdürü, yardımcıları çok değerli ve onların yapacağı hamleler, istekli olması, çocukları tam anlamıyla kucaklamaları ile eğitimde yüksek başarılar hedefliyoruz. Amacımız Türkiye çapında adını hissettirmek ve ilklerin arasında görmek. Haziran ayında yapılacak LGS ve YKS sınavlarında en iyi puanları alıp, Balıkesir'in ilk 10'a girmesini sağlamak amacıyla da epey yol aldık. 3 yıldır süren BİGEP çalışmaları artık bir marka haline geldi ve halkımızın dikkatini çeken bir çalışma oldu" dedi.

“4 Haziran'da Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrencilere başarılar diliyorum”

Vali Şıldak, “BİGEP'e gerçekten çok büyük emek harcanıyor ve yatırımlar yapılıyor. Her şeyden önce Milli Eğitim teşkilatımız, müdürümüz başta olmak üzere, kaymakamlarımız, belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz bilhassa güçlü destekler sağladılar. Bu desteklerle birlikte bir veri markasına sahip olduk. Bütün verileri topluyoruz, analiz yapıyoruz ve eğitimle ilgili tüm parametreleri gözden geçiriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar kısa vadeli değil, uzun soluklu çalışmalar. Balıkesir bunun meyvelerini toplayacak. Bizler çok umutluyuz. Bu vesile ile 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların geleceğe hazırlanma noktasında emek veren bütün öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl LGS'de aldığımız başarılı sonuçları bu yıl daha da yukarılara taşıyarak, adından ciddi anlamda söz ettirecek bir Balıkesir'le karşılaşacağımıza inanıyorum. Her okulumuz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek payını alacaktır. BİGEP'in daha aktif çalışması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Birlikte Balıkesir'i eğitimde daha ileriye taşıyacak ve başarılarlı dolu bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

Toplantıya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, tüm ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okulların BİGEP proje sorumluları ve zümre başkanları katıldı. Toplantının ardından Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Derneğini ziyaret eden Vali Hasan Şıldak, özel gereksinimli kursiyerlerin atık materyallerden yaptıkları ürünleri inceledi. Engelli bireyler, kendilerini geliştirme imkanı buldukları, güzel zaman geçirerek sosyalleştikleri dernekte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.