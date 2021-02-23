Vali Şıldak Bandırma'da

Vali Hasan Şıldak ilk olarak Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve Bandırma Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Tarakçı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Ardından Bandırma Kaymakamlığına ziyarette bulunarak Kaymakamlık birimlerini de gezen Vali Şıldak; personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakamlık ziyareti sırasında Vali Şıldak'a İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu eşlik etti.

Vali Hasan Şıldak başkanlığındaki toplantıda ilçenin asayiş ve güvenlik konuları başta olmak üzere İlçedeki pandemi durumu da kapsamlı olarak değerlendirildi.

Değerlendirme Toplantısına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Mavi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz katıldı.

Pandemi konusunda son günlerde Bandırma ve çevresindeki ilçelerde vaka sayılarında ciddi bir yükseliş olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak tedbirlerin devam ettirilmesi ve bazı önlemlerin arttırılması talimatını verdi.

Kaymakamlıktaki toplantının ardından beraberindekilerle birlikte esnaf ziyareti yapan Şıldak işyerlerinin önünde esnafla ve caddedeki vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.