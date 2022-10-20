Vali Şıldak Bigadiç'te Miniklerle buluştu

Vali Şıldak ayrıca Bigadiç Millet Bahçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl genelindeki farklı kademeden birçok okula yaptığı ziyaretlerle eğitimde gelişim ve heyecanı yakından takip eden Vali Şıldak, Bigadiç Dörteylül Anaokulu'nu ziyaret etti. Anaokuluna yaptığı sürpriz ziyarette miniklerle bir araya gelen Şıldak, BİGEP Projesinin her kademeden okula verdiği heyecanının yakın takipçisi olduğunu söyledi.

Millet Bahçesine Ziyaret

Balıkesir'in tüm İlçelerindeki yatırımları ve projeleri ziyaretleriyle yerinde takip eden Vali Şıldak, Bigadiç Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Vali Hasan Şıldak'ın Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı ziyarette Bigadiç Kaymakamı Halis Aydın da hazır bulundu.