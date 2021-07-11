Vali Şıldak Daskyleion'da incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Antik kent Daskyleion'u da ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak Bandırma İlçesinde gerçekleştirdikleri ziyaret programı kapsamında Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Daskyleion Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, her bir köşesinde ayrı bir tarihi ve doğal güzelliği barındıran Balıkesir'in önemli bir tarihi zenginliği olan Daskyleion'daki kazı alanında Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren'den yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

İlde yürütülen kazıları yakından takip eden ve çalışmaları hızlandırmak için girişimlerde bulunan Vali Hasan Şıldak bu yıl kazılar için sponsorluk desteği sağladıklarını ve buradaki kazı süresini 12 aya çıkarmak için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Vali Şıldak'a Daskyleion kazı alanındaki incelemelerinde Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç da eşlik etti.