Vali Şıldak, " Hedefimiz mavi renk"

Vali Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hedeflerinin 'Mavi Renk' olduğunu açıkladı.

Vatandaşlara özellikle sosyal medya üzerinden uyarı ve telkinlerde bulunan Şıldak bugünkü paylaşımıyla, tedbirlere-kurallara uyulmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kurallara samimiyetle uyulması gerektiğini her fırsatta dile getiren Vali Şıldak özellikle iki haftalık dönemde hassasiyet gösterilirse vaka sayılarında en alt seviyeye düşülebileceğini ifade etti. Kontrollü normalleşmede yüksek risk grubunda olan İlimizin sağlıklı günlere ancak tedbirlere tam olarak uyulmasıyla yaklaşacağını belirten Şıldak paylaşımında;

“Değerli Balıkesirliler,

Yeni kontrollü normalleşme döneminde hep beraber kuralları uygulamaya ihtiyaç var. Birlikte hareket ederek İlimizin kırmızı olan rengini değiştirelim. Hedefimiz mavi renk olsun. İki haftalık dönemde vaka sayılarını en alt seviyeye düşürelim. Kurallara uyarak denetimlere katkı sağlayalım. Normal hayata dönebilmek için her bir vatandaşımızdan destek istirham ediyorum. Bütün tedbirleri eksiksiz olarak uygulayalım.

Sağlıklı günlere yaklaşalım” ifadelerini kullandı.