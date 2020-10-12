Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile; tüm dünyada bir salgın halinde olan korona virüsle mücadele noktasında, birlik olmanın sağlıklı günlere ulaşmadaki önemini vurguladı ve bu kapsamda alınan tedbirlere uymayan kişilerin ilgili yerlere bildirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti. Vali Şıldak, bilinçli ve duyarlı vatandaşlardan; kurallara uymayan, tedbirleri ihlal ederek toplum sağlığını da tehlikeye atan kişileri ve işyerlerini 0 533 384 5590 numaralı Whatsapp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini istedi.