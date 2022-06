Vali Şıldak mavi bayrakta Engürü Sitesi'ni örnek gösterdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Hizmet Evi plajlarına kazandırılan mavi bayrak törenine katıldı. Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıldak, bundan sonra Balıkesir genelindeki hiçbir turistik tesisin mavi bayrak kriterlerini almaktan kaçamayacağını vurguladı. Vali Şıldak, turistik tesislerin dışında yazlık evlerin bulunduğu sitelerin de mavi bayrak konusunda hassas davranması gerektiğine işaret ederek, Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'ndeki iki mavi bayraklı plajlara sahip Engürü Sitesini de örnek gösterdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçenin Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Sarımsaklı mevkiinde bulunan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Vilayetler Hizmet Evi plajının mavi bayrak kriterlerini kazanması sonucunda gerçekleşen törene katıldı.

Törende; Vali Şıldak'ın yanı sıra; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vilayetler Hizmet Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Abdülkadir Ateş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen İl Genel Meclisi Üyeleri, Balıkesir ve Ayvalık'ın daire amirleri, Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileriyle, vatandaşlar hazır bulundu.

Törende konuşan TÜRÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, vakıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TÜRÇEV olarak kriterleri taşıyan her bölgeye mavi bayrak verme gayretinde olduklarını kaydeden Ateş, bu konuda valilikler ve belediyelerin yanı sıra ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaya ihtiyaç olduğunun mesajlarını verdi.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir genelinde mavi bayraklı plaj sayısının her geçen gün artış göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Marmara Denizi kıyısında müsilaj nedeniyle askıda bulunan 7 adet plajımız var. Bu plajlarımızda da müsilajın etkisini en aza indirebilmenin gayretindeyiz. Bu anlamda Erdek'te yaptığımız incelemede müsilajın etkisinin neredeyse tamamen kaybolduğunu gözlemledik. Ama ısrarlı bir şekilde müsilajın tamamen ortadan kalkması için çalışmalarımız sürüyor. Mavi Bayrak, vatandaşlarımıza güven veriyor. Zira mavi bayrak vatandaşa, ‘Burada can güvenliği var.', ‘Sizden önce kontrol edildi.', ‘Burada can kurtaran var', ‘Su temiz, burada diğer hizmet unsurları var', ‘Sizin için biz geldik, baktık ve kontrol ettik, burada güvenli bir şekilde denize girebilirsiniz. Hizmetlerimiz de tam' manasına geliyor. Bugün bu güven Vilayetler Hizmet Evi'ne de mavi bayrakla gelmiş oldu. Çok da yakıştı. Ben hem mavi bayraklı tüm koylarımız, hem de Vilayetler Hizmet Evi'miz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mavi bayrağı önemsediklerinin altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada, “Mavi Bayrak; temizliğin, çevre değerlerine sahip olabilmek adına belirlenen kriterlerin tescil edildiği bir sembol. Dünya'da 80 ülkede verilen, bizim ülkemizde de 90'lı yıllardan itibaren TURÇEV'in çalışmalarıyla başlayan bu süreç ciddi bir gayret istiyor. Bu hamleleri yapabilmek için ciddi hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bu yönde bizde vakfın Ege Bölge Sorumlusu Doğan Karataş ile birlikte bu yıl Balıkesir'imize üç ilave mavi bayrak kazandırmış olduk hep birlikte. Bugün burada kamuya ait ilk mavi bayrak alan Türkiye'deki ilk tesis ise Vilayetler Hizmet Birliği'ne ait olan Vilayetler Evi oldu.” dedi.

“Engürü Sitesi'nin bir değil, tam iki tane mavi bayrağı var, isteyince oluyor"

Konuşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Şıldak, “Bugün Ayvalık ilçemize iki yeni mavi bayrak ilave ettik. Bir de Edremit ilçemizde bir belediye plajı mavi bayrak kazandı. Dolayısıyla bu yıl Balıkesir'imize üç yeni mavi bayrak daha dalgalanmaya başladı. Bu mavi bayrakların ilimizde çok daha fazla sayıya ulaşabilmesi mümkün. TÜRÇEV bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor ve bizim çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz bu vakıfla beraber, inanıyorum ki ilimize en az 10 mavi bayrak daha kazandırabiliriz. Bunun için şartları uygun olmakla birlikte, bir miktar daha gayret gösterip, kriterleri sağlayabilme noktasında, turizm işletmelerimiz, belediye plajlarımız ve iskana açık olan sitelerin daha bir özenli davranması gerekiyor. Biz geçen yıl 12 bölgeye yönelik çalışmalar yürütmüştük. Bu yıl bunların üçünü kazanabildik. Demek ki daha 9 noktada hedefimiz var. Bu hedefi bu yıl boş bırakmayacağız. Kriterleri tamamlayan tüm tesislerin ve sitelerin mavi bayraklı olmasını istiyoruz. Çünkü mavi bayrağın dalgalanması o ili turizm alanında standartlarının yükselmesi anlamına gelir. Bu konuda en güzel örneklerden biri; Ayvalık'taki Engürü Sitesi'dir. Engürü Sitesi'nin bir değil, tam iki tane mavi bayrağı var. İsteyince oluyor. Bazı küçük formaliteleri yerine getirmek lazım. Mavi bayrak sadece temizlik değil, çevrenin korunması ve aynı zamanda oradaki güvenliğin de sağlanması anlamına geliyor. Bu konudaki bütün paydaşlarımızı, bu konudaki adayları cesaretli davranmaları ve bizimle birlikte hareket etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vilayetler Evi'nin denizden cankurtaranların jet skilerle getirdikleri mavi bayrak Vali Şıldak ve beraberindekilerle birlikte göndere çekildi.