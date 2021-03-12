Vali Şıldak, “Pandemi ile özveriyle çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"

Vali Şıldak mesajında "Toplum sağlığını korumak için özveriyle çalışan, mesai mefhumu gözetmeksizin mesleklerini icra eden hekimlerimizin ve diğer bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamı temennisi ile sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Vali Şıldak mesajında şu ifadelere yer verdi. "Sağlıklı yaşam, her insanın temel hakkıdır. Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. Bu hakkın herkes tarafından eksiksiz kullanılabilmesi nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olup, sağlıklı bir yaşam için, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması temel insan hakkıdır. Bugün, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar kapsamında, sağlık alanında da çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin, sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir."

Vali Şıldak, "Pandemi ile özverili çalışan sağlık personelinin günlerini kutlarım"

Vali Şıldak mesajının devamında sağlık personelinin özverili çalışmasını kutlayarak, "Bilginin toplum hayatında temel güç haline geldiği günümüzde, tıp alanında da önemli gelişmeler yaşanmış, sağlık alanındaki verilere baktığımızda, ülkemiz sağlıkta çağ atlamıştır. Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da, asıl başarıyı getiren ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi hakkıyla yerine getirme çabalarıdır. Deprem, sel gibi doğal afetler yanında, özellikle bütün dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği şu günlerde, sürekli görevi başından ayrılmayan sağlık çalışanlarımızın gösterdiği gayret her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, sağlık çalışanlarımız Covid-19 salgınına karşı, ilimizde de fedakarca başarılı çalımalar yürüterek, toplumumuzun gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Toplum sağlığını korumak için özveriyle çalışan, mesai mefhumu gözetmeksizin mesleklerini icra eden hekimlerimizin ve diğer bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamı temennisi ile sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.