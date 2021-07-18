Göreve başladığı günden bu yana İlçe ve mahalle ziyaretlerine önem veren Vali Şıldak programı kapsamında Burhaniye'nin Kırtık Mahallesini ziyaret etti. Vali Şıldak tarımda yeni ve modern girişimleri önemsediklerini belirtti.

Tarımsal faaliyetler ve köy yaşantısı ile ilgili vatandaşlarla sohbet eden Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'a mahalleli yakın ilgi gösterirken ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Mahallede yaklaşık on yıldan bu yana devam eden organik tarım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Şıldak tarımda yeni ve modern girişimleri önemsediklerini belirterek Kırtık'taki başarılı uygulamaları yakından takip edeceğini ve destekleyeceğini ifade etti.

Bazı üretim alanlarını inceleyen Vali Hasan Şıldak'ın ziyaret programında Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş de hazır bulundu.