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Vali Şıldak uyardı, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyma noktasında uyarılarını sıklaştıran Vali Şıldak Balıkesirlilere "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyma noktasında uyarılarını sıklaştıran Vali Şıldak Balıkesirlilere "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla vatandaşa her gün uyarılarda bulunan Vali Şıldak kalabalık ortamlara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.


Vaka artışının tüm ülkede tırmanışa geçtiği salgında en başından beri yetkililerin uyulması gereken kurallardan maske ve mesafe kuralına uymanın önemini tekrar hatırlatan Vali Şıldak, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti. Vatandaşa yaptığı uyarılarda artık her bir vatandaşın kendi tedbirlerine sıkı bir şekilde uyması gerektiğinin altını çizen Vali Şıldak bugünkü paylaşımında; “Salgını durdurmak için daha güçlü tedbirler almamız gerekiyor! Kesinlikle kalabalık ortamlara girmeyin! Mesafe kuralına mutlaka uyun! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın! Her bir vatandaşımızdan en sıkı şekilde tedbir bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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