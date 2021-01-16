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Vali Şıldak yeni Gençlik merkezinde inceleme yaptı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yeni Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Şıldak yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ziyaretinde, beraberinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'ndan bilgi aldı. Gençlerin sporla ve sosyal etkinliklerle buluşmasının önemine her fırsatta değinen Vali Şıldak tesisin Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak tesislerde bulunan spor salonlarını, dinlenme ve okçuların çalışmalarını ve gençlerin müzik yapabileceği alanları inceledi.

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