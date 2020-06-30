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Vali Şıldak'a Hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir Valiliği’ne atanan ve göreve başlayan Vali Hasan Şıldak’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir Valiliği'ne atanan ve göreve başlayan Vali Hasan Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.


Vali Hasan Şıldak'ı makamında yapılan ziyaretlerde, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı beraberinde Başkan Yardımcıları ile birlikte Vali Şıldak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş ve beraberindeki heyet, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ile CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Bekki ve beraberindeki heyet Vali Şıldak'ı ziyaret etti. Balıkesir Görev ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı İsmet Göner ve dernek yönetimi, Vali Şıldak'a makam ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Vali Şıldak, Şehitlerimizin emaneti Ailelerimize ve Gazilerimize her zaman kapılarının ve gönüllerinin açık olduğunu ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı Dernek Yönetimine teşekkür etti. Vali Şıldak, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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