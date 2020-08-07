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Vali Şıldak'ı küçük sporcular karşıladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Şıldak'ı kapıda küçük sporcular ve İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu karşıladı.


Zitaret esnasında Gençlik Hizmetleri, Yurt Hizmetleri ve Spor Hizmetleri konularında yürütülen faaliyetler ile yatırımlar hakkında kurum çalışmaları ile ilgili İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu brifing verdi. Kurtdereli Toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumda kurum şube müdürleri ve merkez ilçe müdürleri de hazır bulundu.


Toplantının ardından gençliğin ve sporun önemine vurgu yapan Vali Hasan Şıldak; “Spor; çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, ahlaklı ve disiplinli bireyler olarak yetiştirilmesinde büyük bir öneme sahip. Gençlerin spora katılımlarının sosyal gelişimlerine olumlu etkilerinin yanında, zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarına ve enerjilerini doğru kullanmalarına imkan sunar. Bu nedenle gençlerimize ne kadar uzana bilirsek, geleceğimiz olan gençlerimiz o kadar devletine, milletine sadık, sistemli, disiplinli bireyler olarak yetişeceklerdir. Şuurlu, gururlu, milli sorumluluğunun farkında, özgüvenli ve öz disiplinli şekilde değerlerini koruyabilen gençlerimizle geleceğimizi inşaa edeceğiz. İnşallah hep birlikte hizmetlerimizde birlik ve beraberlik içerisinde çıtayı yükselteceğiz.” dedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Hasan Şıldak'a şükranlarını arz etti. Toplantı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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