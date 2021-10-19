Vali Şıldak'tan, aşı olmayan vatandaşlara uyarı

Balıkesir'de artan vaka sayıları karşısında Vali Hasan Şıldak vatandaşları tedbirleri artırmaya ve aşı olamaya davet etti.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla salgınla ilgili hatırlatmalarına devam ediyor. Aşılama oranlarının nispeten iyi durumda olduğu Balıkesir'de dahi tedbirlere dikkat edilmediğinde vaka sayılarının yine artma eğilimi gösterdiği gözlemleniyor. Vali Şıldak aşılamanın ve tedbirlere uymanın önemine sık sık değinirken bu kez kontrolü elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı. Aşı olmayanların ve eksik aşısı olanların aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirten Şıldak bugünkü paylaşımında ilimizde salgının tekrar yükseliş eğilimine girdiğini belirtti. Vaka sayılarının artışa geçtiği bu günlerde tedbirlere uyarak Balıkesir'i daha iyi noktalara taşımak gerektiğine dikkat çeken Şıldak, “Kıymetli vatandaşlarımız, ilimizdeki vaka sayıları hepimizin tedbirleri eksiksiz şekilde uygulamamızı ve aşı konusunda duyarlı olmamızı gerektiriyor. Maske ve mesafeyi önemseyelim, kontrolü kaybetmeyelim. Eksik aşılarımızı tamamlayalım. Balıkesir daha iyi bir noktada olmalı" ifadelerini kullandı.