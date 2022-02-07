Vali Şıldak'tan Aşı Uyarısı

Koronavirüs hastalığının Omicron Varyantı dolayısıyla da yaşanan vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çeken Vali Şıldak paylaşımında herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı yaptırmamış ve aşısını tamamlamamış olanların aşı olma konusunda yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Şıldak, aşılarını tam yaptıranların hastalığı hafif atlattığını belirttiği paylaşımında, "Kıymetli Hemşehrilerim, Aşısını tam yaptıranlar Omicron Varyantını da hafif atlatıyor. Balıkesir'de vaka sayıları hiç olmadığı kadar yüksek! Eksik aşılarımızı tamamlayalım! Çevremizde aşı yaptırmamış ve aşısını tamamlamamış olanları uyaralım, aşıya yönlendirelim. Aşı korur..." ifadelerine yer verdi.