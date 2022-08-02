Vali Şıldak'tan Burhaniye Pazarına ziyaret

Balıkesir'in tüm ilçelerinde, çeşitli programlarla vatandaşla buluşan, sohbet eden, halini hatırını soran Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Burhaniye İlçesinde kurulan pazarı ziyaret etti.

Pazarcı esnafı ve üreticilerle sohbet eden Vali Şıldak, organik meyve ve sebzelerin de olduğu pazarın Balıkesir'in tarımsal zenginliklerini yansıttığını söyledi. Pazardaki üreticilere ve satıcılara bereketli, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.