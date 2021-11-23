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Vali Şıldak'tan Edremit ilçe esnafına ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir genelinde yaptığı programlarda esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.


Edremit'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Şıldak Arıkan Pasajı ve Çayiçi Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde ilgiyle karşılanan Şıldak esnafla sohbet etti, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Kendisinden bir talepleri olup olmadığını soran Vali Şıldak, istekleri olması halinde kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.


Esnaf ziyaretinde Vali Hasan Şıldak'a Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu eşlik ettiler.

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