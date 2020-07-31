Vali Şıldak'tan en tatlı denetim

Vali Hasan Şıldak, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimine katıldı. Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler Balıkesir-İzmir karayolunu Polis Helikopteriyle havadan da denetledi.

İzmir yolu üzerindeki Pamukçu yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamada Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra trafik polisleri ve Jandarma trafik ekipleri yer aldı.

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol, araçlardaki çocuklara düdük, oyuncak, araç sürücüleri ve yolculara kolonya, çikolata ile çeşitli hediyeler takdim ederek onların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Şıldak: “Son derece yoğun tedbirler uyguluyoruz”

Vali Hasan Şıldak trafik denetiminin ardından yaptığı değerlendirmede, Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Vali Şıldak, Balıkesir'in bütün güzergahlardan çok yoğun trafik akışı olduğunu belirterek; "Şu an itibariyle aldığımız tedbirler yürürlükte ve son derece yoğun bir trafik düzenlemesi, tedbiri uyguluyoruz. Trafik uygulamalarını yerinde gördük, denetim çalışmalarına katıldık, personelimizin hem bayramını kutladık hem onlara moral verdik hem de çalışmalarında başarılar diledik ve çalışmalarını izledik. Aynı zamanda sürücülerimizin, araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ettik, bazı uyarılarda bulunduk" dedi.

Val Şıldak'tan emniyet kemeri, cep telefonu ve sigara uyarısı

Vali Hasan Şıldak, bayram yoğunluğunda hem trafik hem de koronavirüs açısından çok daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak;

"Trafikte direksiyon başındaki bütün sürücülerden istirhamımız şudur; lütfen direksiyonun başına oturduğunuz andan itibaren emniyet kemerinizi bağlayın, kesinlikle kemersiz seyahat etmeyin, seyahat esnasında sürücülerin asla cep telefonu kullanmamalarını bekliyoruz. Cep telefonu, sigara, sürüş esnasında dikkati dağıtan, sürücüyü hataya sevk eden ve maalesef üzücü kazalara sebep olan en başta gelen unsurlar arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Aşırı hız risk getirir”

Hız kuralları konusunda da uyarılarda bulunan Vali Şıldak; “Aşırı hız her zaman risk getiriyor. Hız limitlerinin aşılmaması çok önemli" dedi.

“Şerit değiştirirken kurallara uyulmalı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 İl Valisi ile video konferans toplantısında belirttiği ve altını çizdiği şerit ihlali konusuna da değinen Şıldak; "Araçların trafikte seyir halindeyken kendi şeridinden gereksiz şerit değiştirmelere girmemesi, şerit değiştirirken kurallara uyması, şerit ihlali yapmaması arzusundayız. İçinde bulunduğumuz hız durumu sol şeride geçmeyi gerektirmiyorsa lütfen sol şeridi işgal etmeyelim. Sürücülerimizin bu kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“Kamu düzeni için görevliler tatil yapmıyor”

Bayram tatili süresince Balıkesir'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak 24 saat teyakkuzda olacaklarını belirten Vali Şıldak; “İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, bütün kaymakamlarımız bayram tatili boyunca ekiplerimizin denetiminde, bizzat yerinde gözlemlenmesinde ve koordine edilmesinde aktif görev alıyorlar. Ben aynı şekilde bayram süresince bütün ekiplerimizin çalışmalarına iştirak edeceğim. Sürücülerimizden de vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz” dedi.

"Bayramı koronavirüsün bayramı haline getirmeleyim”

Koronavirüs hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak; “Lütfen bayramı koronavirüs'ün bayramı haline getirmeyelim. Bayramda aynı tedbirlere devam edelim ve hatta daha da üst seviyede bu tedbirlere riayet edelim. Lütfen dikkatli olalım, uyarılara kulak verelim. Bunun için bayramlaşmalarda mesafeyi koruyalım.” dedi.

Vali Hasan Şıldak, bütün vatandaşlara hayırlı bayramlar temennilerini ileterek sözlerini noktaladı.