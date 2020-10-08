Vali Şıldak'tan Güvenlik güçlerine teşekkür

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan korona virüs pandemi savaşında özverli bir şekilde görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle, bütün denetim ekiplerine teşekkür etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs pandemisiyle mücadelede gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle, bütün denetim ekiplerine teşekkür etti.

Toplumun sağlığını korumak adına alınan önlemlere uyulması için sahada özveriyle çalışan tüm personele, tedbirlere uyarak destek olmamız gerektiğini belirten Vali Şıldak paylaşımda; “Onlar bizim sağlığımız için İlimizin her noktasında alandalar... Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik personelimiz ve bütün Denetim Ekiplerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Tedbirlere samimi olarak uyarak görevlilerimize destek olalım... #BalıkesirSağlıkİçinHepBirlikte...” çağrısında bulundu."