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Vali Şıldak'tan Korona virüs uyarısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Korono virüsün Kurban Bayramında da yayılmaya devam edeceğine dikkat çekti.


Vali Hasan Şıldak yaptığı sosyal medya paylaşımında, ‘Korono virüs Kurban Bayramında da yayılmaya devam edecek. Bu nedenle tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bayramlaşmada mesafenin çok önemli olduğunu unutmayalım. Lütfen her ortamda dikkatli olalım, kontrollü sosyal hayatın kurallarına uyalım. Bayramda çok daha duyarlı olalım' ifadelerini kullandı.


Vali Şıldak, vatandaşlardan beklentilerinin ve özellikle ricalarının yapılan her uyarı ve çağrıya uyularak, toplu ortamlardan uzak durulması olduğuna dikkat çekti. Vali Şıldak, sosyal mesafe kuralını ihlal eden bu tür durumların hastalığın yayılma riskini arttırdığına da işaret ederek, kontrollü sosyal hayatın kurallarına uyulması ve her ortamda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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