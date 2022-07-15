Vali Şıldak'tan şehit ailesine ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde, vatan hainlerinin yenilgiye uğradığı darbe girişiminde Şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda Şehit düşen Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in Burhaniye'deki ailesini ziyaret eden Vali Şıldak, 15 Temmuz gecesi düşmana geçit vermeyen aziz şehitlerin hakkının hiç bir zaman ödenmeyeceğini söyledi. Sayısız kahraman bulunan ülkemizde, birlik ve beraberlik duygularıyla vatan sevgisinin perçinlendiğini vurguladı.

Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesi Vali Şıldak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.