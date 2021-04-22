Vali Şıldak'tan, Yeni Müftü Celal Sürgeç'e Ziyaret

İl Müftülüğündeki programına ilk olarak görevine yeni başlayan Müftü Celal Sürgeç'i ziyaretle başlayan Şıldak görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele Projesinin önemli bir parçası olan Din Görevlileri ile Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, imamların projenin vatandaşlara anlatılıp, tedavi sürecine dahil edilmesinde önemli bir görev ifa etmesini beklediğini söyleyen Şıldak, proje dahilinde oluşan iyi örneklerin anlatılmasının da önemine vurgu yaptı. Projenin işleyişi ile ilgili bilgiler aktaran Şıldak din görevlilerinin muhtarlarla işbirliği yaparak bağımlı kişilerin projeye yönlendirilmesi konusunda destek istediklerini belirtti. Bütün ilçelerde uygulanan projeyle çok anlamlı ve sevindirici dönüşler olduğunu da bildiren Şıldak yüksek olan korona virüs vaka sayılarıyla ilgili camilerde uygulanması gereken tedbirleri de toplantı vesilesi ile bir kez daha hatırlattı. Din görevlilerinin bu alanda da önemli çalışmalar yaptıklarını, bu nedenle teşekkür ettiğini ifade ederek bundan sonra da özellikle cenaze ve taziyeler konusunda kesinlikle kural ihlali yapılmasına fırsat vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.