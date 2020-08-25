Vali Şıldak'tan Yeşil örtünün bekçilerine ziyaret

Bölge Müdürü Birol Dündar'ı ziyaret eden Vali Şıldak, ardından Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile kurumun mevcut çalışmaları, planlanan çalışmalar, İlimizin ormanlık alan potansiyeli ve yangın tedbirleri hususlarında toplantı yaparak Bölge Müdürü Dündar'dan brifing aldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Orman Bölge Müdürlüğünün, gelenekleri kurumsallaşmış, yapısı oturmuş bir kurum olduğunu dile getiren Vali Şıldak; "Ağacın ve ormanın korumasında çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ülke olarak ormanın korunmasında, yangınla mücadele gibi alanlarda diğer ülkelerle kıyasladığımızda bizim fersah fersah önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sizlerin çalışmalarını ve teşkilatın geldiği bu aşamayı yakından ve memnuniyetle takip ediyoruz. Beklentilerin ve hedeflerin sürekli yüksek olduğu çalışmaların ortaya konulması yönünde hedefin belirlendiği bir teşkilat olarak orman idaresine katkı sağladığınızı düşünüyorum. Yaz dönemleri yangınla mücadele açısından çok kritik bir dönem. Kurumun oturmuş bir sisteminin olmasından, yetişmiş insan gücünden baktığınız zaman ne kadar teknik yönü olduğunu söyleyebiliriz. Sizler bu işin alandaki uygulayıcısınız. Ülkemizin orman varlığını korumaya ve ona değer katmaya çalışıyorsunuz. Önemsediğimiz bu çalışmalarınızı alanda da yakından takip etmek için koordineli bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak gerçekleşen toplantının ardından Müdürlüğün bünyesinde bulunan Yangın Harekat Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Merkez bünyesinde bulunan yangın müdahale biriminde, Balıkesir'de bulunan yangın kulelerinin kameraları, sahada aktif halde olan İHA'larla ormanlarımızın anlık durumunu gözlemleyerek, yangın gözetleme kulelerinde nöbetçi memurlara seslenerek yeşilin bekçilerine iyi nöbetler ve başarılı çalışmalar diledi.