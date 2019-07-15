Vali Tazıcı, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Şehitlik özel defterinin imzalanması ve şehitlik önünde dua okunmasıyla başlayan programda, Vali Yazıcı ve törene katılanlar duanın ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktılar. Vali Yazıcı, evlatlarının mezarı başında dua eden şehit aileleri ile de sohbet ederek, acılarına ortak oldu.

Vali Yazıcı, "Bir kez daha ant içiyoruz"

Vali Yazıcı'nın Şehitlik Özel Defterine yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Aziz Şehitlerimiz, Vatanımızın bağımsızlığı uğruna, gözünü kırpmadan can veren, siz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anmak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin tarih boyunca gösterdiğiniz üstün cesaret ve kahramanlık tüm dünya milletlerinin takdirini ve saygısını kazanmıştır. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, sizlerin manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.

Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha ant içeriz ki Türkiye Cumhuriyeti devletimiz sonsuza dek yaşatılacak ve genç kuşaklara da bu değere sahip çıkmaları yönünde her türlü çabayı göstereceğiz. 15 Temmuz 2016 tarihinde, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan, kabul edilemez alçak kalkışma girişimini bir kez daha kınıyorum. Sizleri rahmetle andığımız bu günde huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Aziz ruhunuz şad olsun" şeklinde duygularını ifade etti.

Vali Yazıcı, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Vali Ersin Yazıcı kabir ziyaretlerinde günün anlamına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinde, özgürlüğünde yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tabi ki 15 Temmuzlar keşke olmasaydı, keşke canlarımız yanmasaydı, keşke şehitlerimiz olmasaydı. FETÖ hainleri şunu iyi bilmeli ki; bu ülkenin bir santimetrekare kimseye verilecek, teslim edilecek bir toprağı yoktur. Devletin içine yuvalanmış bu hainlerin ülke yönetimini ele geçirmesine de hiç kimse müsaade etmedi, etmeyecektir. Devletimizin ve milletimizin varlığı ilelebet ayakta kalacaktır. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz"dedi.

Ziyaret sırasında Vali Ersin Yazıcı'ya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcıları Mehmet Suphi Olcay, Mustafa Çek, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdür V. Hakan Zorlu, Şehit Aileleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.