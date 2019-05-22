Vali üniversiteli gençlerle iftar yaptı

Ramazan'ın ilk gününden itibaren vatandaşlarla, Şehit aileleri, Gaziler ve gençlerle iftarını açan Vali Yazıcı, bu defa da üniversiteli gençlerin kaldığı Hasan Basri Çantay yurdunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Yazıcı Ramazan ayının 16. gününde iftarını öğrencilerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hasan Basri Çantay Erkek Yurdunda yaptı. Yurt yemekhanesinde kendi elleriyle öğrencilere yemek dağıtıp daha sonra yine öğrencilerle beraber sıraya girip yemeğini alan Vali Yazıcı, iftarını da gençlerle birlikte aynı masada açtı. Öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet eden Vali Yazıcı, iftar sonrası öğrencilere çay ikram etti. Öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Vali Yazıcı, sorunların çözümü noktasında ilgili amirlere talimatlarını verdi.

Vali Yazıcı, "Dostluğu, bereketi, sevgiyi birlikte paylaşıyoruz"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik anlamına geldiğini dile getiren Vali Yazıcı, "Ramazan ayının başından itibaren vatandaşlarımızla birlikte iftar yapmaya özen gösteriyorum. Bu günde ilimizde ağırladığımız geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle birlikte olmak istedik. Bu akşam güzel bir dostluğu, bereketi, sevgiyi birlikte paylaşıyoruz. Herkesle paylaşma duygusu, birbirine sahip çıkma duygusu, şefkat ile insanların birbirine sahip çıktığı bir anı yaşıyoruz. Sizler ailelerinizden uzakta burada eğitimlerinizi sürdürürken sizlerle iftar sofralarında bir araya gelmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Öğrencilerimize, aile şefkatimizi göstermeye çalıştık" dedi.

Vali Yazıcı, " Öğrenciliğin keyfini de, zorluğunun da iyi bilirim"

Üniversite yıllarında kendisinin de yurtta kaldığını anlatan Vali Yazıcı, "1986 yılında üniversite okumak için İstanbul'a gittim. Cevizlibağ'da bir yurtta kaldım. Yurt hayatını biliyoruz. Yurtta yaşadığımız güzel anıları hiç unutamıyorum. Öğrenciliğin keyfini de, zorluğunu da iyi bilirim. Üniversite kendi ayaklarının üzerinde durman gerektiğini sana hatırlatır. Kısacası hayata hazırlar. Üniversiteye gittiğimiz dönemde şartlarımız çok kısıtlıydı. Çok arkadaşımız gerek maddi imkanlar gerekse de başka sebeplerden dolayı okullarını bırakmak zorunda kaldı. Ben öğrenciliğimin her döneminde hem çalıştım hem de okula devam ettim. Bugün imkanlar çok daha fazla" diye konuştu.

Vali Yazıcı, " Gençler her zaman hedefleriniz olsun"

Gençlerden çok çalışmalarını isteyen, ülkenin kendilerine büyük ihtiyacı ile beklentisi olduğunu da ikili sohbetlerde söyleyen Vali Yazıcı, "Bol bol kitap okuyun. Sporla ve sanatla uğraşın. Geçmişte spor yapmış biri olarak size bunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Okumayı ve sporu yaşam tarzı haline getirmeye çalışın. Her zaman hedefleriniz olsun ve bu hedeflere ulaşabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın. Geleceği güçlü kılabilmek için hep güçlü adımlar atmak gerekiyor" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da bulunduğu iftar programında Vali Yazıcı öğrencilerle bir süre daha sohbet ettikten sonra yurttan ayrıldı.