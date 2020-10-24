Vali vatandaşları salgına karşı mücadeleye çağırdı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medyadan Balıkesirli vatandaşları uyardı “Balıkesir'de Salgın Yükseliyor. Herkesi Mücadeleye Çağırıyorum” dedi.

Salgına karşı yürütülen mücadelede uyarı yaparak tırmanışa geçen vaka artışına dikkat çeken Vali Şıldak, açıklamasında tedbirlerin her birine eksiksiz olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Balıkesirli vatandaşların, gerek açık alanda gerek kapalı alanda, bir an bile tedbirleri elden bırakmadan kontrollü sosyal hayatın gereklerini eksiksiz yerine getirmelerini dile getiren Vali Şıldak Balıkesir'deki yükseliş konusunda herkesi mücadeleye çağırdı.

Tüm vatandaşların, maske-mesafe kurallarına daha fazla dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini belirten Vali Şıldak paylaşımında, “Salgının yükselişini durdurmak için herkesi mücadeleye çağırıyorum. Şimdi tedbirlere tam olarak uymak zorundayız! Bütün kalabalık ortamlardan uzak duralım! Maske ve mesafe kuralına çok daha fazla uyalım! Balıkesir'den en ciddi şekilde tedbir ve duyarlılık bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir süredir vaka sayılarında büyük artış yaşanan Balıkesir'de Vali Hasan Şıldak'ın uyarılarında da kullandığı ifadelerdeki değişiklik dikkat çekiyor, salgının ulaştığı noktayı gösteriyor.