Vali Yacızı Burhaniye'de eğitim yatırımlarını inceledi

Vali Ersin Yazıcı, yapımı devam eden Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam-Hatip Lisesi ile Emine Akel Anaokulu yatırımlarını yerinde görmek üzere Burhaniye ilçesini ziyaret etti.

İncelediği yatırımlarla ilgili olarak Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve diğer ilgililerden geniş kapsamlı brifing alan Vali Yazıcı, ilçedeki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Burhaniye'nin yatırım noktasında hak ettiği yeri aldığını söyledi.

Vali Yazıcı ilde yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirterek, "Şu anda incelediğimiz yatırımlar ilimiz açısından son derece önemli yatırımlardır ve bir an evvel bitirilerek çocuklarımızın hizmetine sunulması son derece önem arz etmektedir. Bunun için bu yatırımları yakından takip ettiğimiz gibi gerekli tüm çalışmaların hızla tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi.

İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor." diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.

Vali Ersin Yazıcı, okul yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilisinden inşaatla ilgili bilgiler alarak inşaatın fen ve teknik şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini, işçilik ve bazı yapım eksikliklerinin ivedilikle yerine getirilmesini, dikkatli çalışma yürütülmesini ve en kısa zamanda inşaatların bitirilmesini istedi.