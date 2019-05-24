Vali Yardımcısı Çek , Burhaniye'de okul inşaatlarını inceledi

Vali Yardımcısı Mustafa Çek'in inceleme ziyaretine Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de eşlik etti.

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilen ve inşaat çalışmaları devam eden Nadir Tolun Ortaokulu ile Burhaniye İmam Hatip Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu inşaat alanlarını ziyaretlerde, yüklenici firmaların yetkilileri de hazır bulundular. Yapımı henüz tamamlanan ve çevre düzenleme çalışmaları ve tefriş eksikliklerinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek olan Emine Akel Anaokulu binasında da inceleme yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner, 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan İmam Hatip Lisesinin ve Nadir Tolun Ortaokulunun tamamlanması halinde, Burhaniye'de ortaöğretimde fiziki imkan ve kapasite bakımından çok önemli seviyeye gelineceğini söyledi.