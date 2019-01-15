Vali Yazcı “Kısa sürede tamamlayacağız”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Havran Çamdibi Kız Kur'an Kursunun temel atma törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Yazıcı, ilim irfan merkezinin Havran'a, Balıkesir'e hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Bu gün burada temelini atacağımız Kız Kur'an Kursu hem ilimizin hem de bölgemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Bizler de Valilik olarak bu tür eksikliklerin tamamlanması noktasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu işleri en kısa sürede bitirmek lazım. Balıkesir Valisi olarak, bir kardeşiniz olarak maddi ve manevi destek olacağız, yardımcı olacağız ve takipçisi olacağız. Bizden sonraki nesillere güzel eserleri bırakmalıyız. Bu eser toplumun eğitilmesi için çok önemli bir yapıt olacağı kanaatindeyim. Çamdibi Kız Kur'an Kursu ilçemize, milletimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En kısa zamanda bitirip açmayı Allah bizlere nasip eylesin diyorum. Bu eserin yapımında emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Gelenek ve geleceğin bir arada yoğrulduğu yeni bir nesil için pek çok yatırım ve hizmet yaptıklarını ifade eden Vali Yazıcı, gençlerin eğitimine çok önem verdiklerini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından yapılan dua sonrasında, Balıkesir Havran ilçesi Çamdibi mahallesinde yapılacak olan Çamdibi Kız Kur'an Kursu'nun temel atma merasimi Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir eski milletvekili Ali Aydınlıoğlu, İlçe Belediye Başkanları ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, daha sonra, Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

Havran Çamdibi Kız Kur'an Kursu, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Havran Belediyesi ve hayırseverlerin katkısı ile yapılacak.