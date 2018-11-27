Vali Yazıcı, "Balıkesir tam bir açık hava müzesi"

Vali Yazıcı, Balıkesir'in tam bir açık hava müzesi olduğunu ve bu kültürel mirasın korunmasını istedi.

Kurumun hizmet binasını gezen Vali Yazıcı, daha sonra kurul toplantısına katıldı. Ziyarette Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Başkanı Ferhat Karagözlü ve diğer kurul üyeleri hazır bulundular. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Başkanı Ferhat Karagözlü'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, Balıkesir'in, zengin bir tarihsel ve kültürel mirasa sahip olduğuna dikkat çekti.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kentin kültür ve turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve tanıtım konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir ilimiz, sahip olduğu tarihi ve turistik yerlerle adeta bir açık hava müzesi konumunda. İlimizde çok sayıda tarihi eser var. Bu eserlerin onarılması, restore edilmesi ve bu eserlere müdahale edilerek, gelecek nesillere bir miras olarak bırakılması için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ilimizde bulunması çok önemlidir. Tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak kullanmalıyız. Köklü bir tarihi olan ilimiz de kültürel miraslarımızın korunması için daha yoğun bir çalışma içerisine gireceğiz. Atalarımızdan emanet bu eserleri biz de gelecek nesillere aktarmalıyız. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün tüm görevlilerine, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.