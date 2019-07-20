Vali Yazıcı Balya'da vatandaşlarla buluştu

Balıkesir'de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı, Balya ilçesi Kadıköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Çay eşliğinde vatandaşlarla uzun bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, "Sizlere hizmet etmek için bu makamlardayız. Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletin en önemli görevi vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermektir. Biz Balıkesir'de halkımıza hizmet etmek için, milletimizle beraber olmak için varız. Geldiğimiz yer orası, hizmet edeceğimiz yer de orası" diye konuştu.

Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam edeceğiz"

Sorunları çözmek ve dertlerine ortak olmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her konuda milletimizi dinlemek, bizlere verilen mühim bir vazife. Her fırsatta vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam edeceğiz, onları dinleyeceğiz varsa talepleri yerine getirmeye çalışacağız. Vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz. Bizler hizmet makamındayız. Vatandaşa hizmet için varız. Vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla hizmet etme gayretindeyiz" dedi. Vali Yazıcı'ya Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Vatandaşlar, Vali Yazıcı'nın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, talep ve sorunlarını dinlediği için kendisine teşekkür ettiler.