Vali Yazıcı "Bu çocuklar hepimizin geleceği. İnsan yetiştirmek ayrı bir uğraştır" dedi.

Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Vali Ersin Yazıcı, öğrencilere başarılı olmaları için kendilerine güvenmelerini ve çok çalışmaları gerektiğini, bol bol kitap okudukları takdirde bilgiye ulaşmayı, bilgili olmayı ve bilginin gücüne erişmeyi öğrenebileceklerini söyledi. Öğrencilere, "Başarılı olmak için önünüzde hiçbir engel yok" diyen Vali Yazıcı, iyi ve sistemli bir çalışma ile başarılı olabileceklerini öğrencilere iletti.

Vali Yazıcı ve beraberindekiler öğrencilerle buluşması sonrası, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi.

Toplantıda söz alarak BENGİ Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BENGİ Projesi'nin, eğitim ve öğretimin niteliğini artırıp, Balıkesir'de birliktelik ruhunu yakalamak adına güzel bir proje olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız konuşmasında, Ersin Yazıcı'nın himayelerinde yürütülen BENGİ Projesi'nin büyük önem arz ettiğine değinerek, tüm okullarımızda hızla büyüyen ve büyük bir sinerji oluşturan BENGİ Projesi'ne verdikleri destekten dolayı tüm idareci ve öğretmenlerimizi kutladı ve başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Vali Yazıcı, "Tüm şehir sorumlu"

Vali Yazıcı ise, "Bugün Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulunu ziyaret etme fırsatı bulduk, siz değerli öğretmen arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Sizlerin gayretlerinizi biliyorum. Tüm fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum. Sizin vermiş olduğunuz bu emekler, sizin yapmış olduğunuz çalışmalar çok önemli. Tabii eğitim sadece okul idaresinin, öğretmenlerin görevi değil. Veliler, öğrenciler, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul idareleri tüm toplum bu işten sorumlu olmalıdır. Öğretmenlerimize inanıyor ve güveniyorum. Birlikte el ele verirsek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu vesile ile görevinizde tekrar başarılar diliyorum" dedi.

Değerler eğitiminin önemine değinen Vali Yazıcı, "Çocuklarımız ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, o kadar da ülkemiz gelecekte güçlü olacaktır. Bir taraftan eğitim ve öğretim çalışması yapılırken, bir taraftan da değerlerimizin ve duygularımızın da iyi şekilde yönetilmesiyle birlikte öğretmenlerimiz ciddi bir fedakarlık ve özveri içerisinde çocuklarımıza gerekli önemi veriyorlar. Tüm Okul Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Milli Eğitim Müdürlükleri ve tüm camia üzerine düşeni yapmaya çalışıyor"dedi.

Vali Yazıcı, "Okul aile işbirliği önemli"

Okullardaki başarının öğrencilerle ve ailelerle kurulan iletişime bağlı olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, "Ailelerle kuracağınız diyaloglarda çocukların başarısı için ailenin önemini velilere aktarmak gerekir. Çocuklarımızın başarılı olmasında anne-babanın çocuklara gösterdiği ilgi, alaka ve ayırdığı zamanın çok büyük öneminin olduğunu velilerimize anlatmak okullarımızdaki başarıyı daha da artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "Bu çocuklar hepimizin geleceği"

Balıkesir'de eğitimi geliştirmek, eğitimin kalitesini ve seviyesini yükseltmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Vali Yazıcı, "Kaynak ve imkanlarımızı birinci öncelikli olarak eğitime, mesaimizi birinci öncelik olarak eğitime veriyoruz. Gerçekten bu konuda gayretliyiz, iddialıyız. Bu çocuklar hepimizin geleceği. İnsan yetiştirmek ayrı bir uğraştır. Çocuklarımızı Türkiye'nin geleceğini hazırlama niyetiyle yetiştirmeli ve istikbalimizin bu çocukların elinde olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Okullarda yapılacak planlamalarda akademik eğitim kadar sosyal etkinliklere de yer verilmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlamasında sosyal aktiviteler büyük önem taşıyor." dedi.