Vali Yazıcı "Bu devlete ne yapsam borcumu ödeyemem"

Kredi ve Yurtlar Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından "Zoru Başaranlar" adlı kariyer sohbetleri programı düzenlendi. Vali Ersin Yazıcı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akademi Kariyer Sohbetleri kapsamında "Zoru Başaranlar" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

Balıkesir Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen seminerde konuşan Vali Yazıcı, gençlere önemli mesajlar verdi. Vali Ersin Yazıcı devlet hayatı boyunca edindiği birikim ve tecrübelerini, hayat felsefesini, gelecek vizyonunu, Balıkesir ve eğitime dair görüş ve düşüncelerini paylaştığı söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"Ben başaramam diye düşünmeyin"

Kendi öğrencilik yıllarından ve o yıllarda yaşadığı zorluklardan hatıralar ve notlar aktararak öğrencilerle sohbetine devam eden Vali Ersin Yazıcı, "Başarılı olmak için mutlaka belli bir program dahilinde belirlediğiniz hedef üzerine çok çalışmalı ve her şeyden önemlisi çok okumalısınız ve asla ben başaramam diye düşünmemelisiniz" dedi.

Öğrencilerin en çok Valilik mesleği üzerine sorular yönelttiği programda Vali Yazıcı, "1992 yılında kaymakamlıkla bu yola adım attım. Mülki idare amiri kaymakam ya da vali, ilde tüm bakanlıkları temsil eder. Merkez yönetimin ildeki temsilcisidir. Vali ya da kaymakam, tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumlu kişidir İşimi yaparken mutluyum ama özel hayatım pek yok. Yaşamımızda şeffaf olmamız gerektiğine inananlardanım. Hedefsizliği kabul edemiyorum. Nasıl ki özel hayatınızda bir takım hedefleriniz varsa ve bunları gerçekleştirmek adına uğraş veriyorsanız, devletin makamlarında oturuyorsanız da bulunduğunuz makamı geliştirmek, ülkeye, kente katkılar sunmak adına hedefleriniz olmalı" dedi.

Vali Yazıcı, "Her kaymakam vali olmayı ister. İnsanların hedefleri hiçbir zaman bitmemeli. Kendi imkanlarımla ne yapabilirim? diye düşünerek hareket ettim. Belki her şeyi yapamazsınız ama bir şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi anında yapamayabilirsiniz. Her şeyin merkezinde insan var. İnsan isterse her şeyi gerçekleştirebilir. Hedefsizliği bir türlü kabul edemiyorum. Rize Valisiyken 80 yaşında ziyaret etiğimiz nine, hacca gitmek istediğini söyledi. Yatalak bir hasta olan nine, hayatını zor sürdürmesine rağmen isteğinden ve hedefinden vazgeçmemiş" diye konuştu.

"Hep adaletli olmaya gayret ve özen gösterdim"

Görev yaptığı makamlarda adalet kavramı üzerinde çok durduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bu makamda hep adaletli olmaya gayret ve özen gösterdim. Kısa vadede bazı sıkıntılarını yaşasam da uzun vadede bir zararını görmedim." diye konuştu.

Hayalsiz ve hedefsiz bir kamu çalışanı olmamalı diyerek sözlerine devam eden Vali Yazıcı, "Küçücük bir büfe işletseniz bile bir hedefiniz olur. Ortaokul ve lisede devlet parasız yurtlarda kaldım. Şu anda da vali olarak görevimi sürdürüyorum. Ne yaparsam yapayım devlete olan borcumu ödeyemem diye düşünüyorum. Bu ülkeyi seviyorsam işimi de severek yapmalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.