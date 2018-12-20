Vali Yazıcı Burhaniyeli öğrencilerle kitap okudu

Burhaniye ilçesi, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ağırladı. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle kitap okudu.

Bengi Projesi kapsamında ilçe gezilerini sürdüren Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın dünkü durağı Burhaniye oldu. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yazıcı'ya Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır da eşlik etti. Vali Yazıcı'yı öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın il genelinde başlattığı Bengi Projesi başarılı bir şekilde devam ederken, Yazıcı, Burhaniye'de kitap okuma etkinliğine katıldı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile birlikte Şehit Hasan Çoban Anadolu Lisesi konferans salonunda yaklaşık 80 kişilik öğrenci gurubuyla kitap okuyan Vali Ersin Yazıcı, kitap okuma etkinliğinden sonra öğrenciler ile bol bol sohbet etti. Öğrenciler ile sohbetinin ardından okul öğretmenleri ile de bir araya gelen Yazıcı, öğretmenlerden, güvenebileceğimiz, yüreğinde insan sevgisi ve merhameti olan bireyler yetiştirmeye gayret göstermelerini istedi.