Vali Yazıcı, Bursa Valisi Cabbolat'ı ağırladı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Ersin Yazıcı, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı. Vali Canbolat ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Yazıcı ile birlikte makama geçti. Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Yazıcı, ziyaretleri için Vali Canbolat'a teşekkür etti.

Vali Canbolat ise Balıkesir'de olmaktan, Balıkesir Valisini ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade etti ve bu güzel ev sahipliği için Vali Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti.