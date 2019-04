Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim aydınlık geleceğimiz"

Vali Yazıcı mesajında, "Çocuklar aydınlık geleceğimizdir" dedi.

Vali Ersin Yazıcı mesajında, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin göstergesi olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur." dedi.

Vali Yazıcı, yapılan her şeyin vatan için, geleceğimiz olan çocuklarımız için ve onlara daha huzurlu ve güvenli gelecek bırakmak için olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı, yarının büyükleri bugünün küçüklerine hitap ederken, "Vatanınıza ve milletinize duyduğunuz sevgiyle, ülkemizi her alanda en üst noktalara ulaştıracak çalışmalarınızla, sizler geleceğin Türkiye'sini oluşturacaksınız. Zamanı geldiğinde bizlerin, anne ve babalarınızın yerini sizler devralacaksınız. Aileleriniz ve büyüklerinizle birlikte, ben ve mesai arkadaşlarım, bu doğrultuda sizlere ihtiyaç duyacağınız her türlü destek ve yardımda bulunmaya hazırız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı siz çocuklara armağan ederken, Cumhuriyetin gelecek nesillerine verdiği önemi vurgulamak düşüncesiyle hareket etmiş ve bu düşüncesini; Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." dedi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne çok büyük bir heyecanla hazırlandıklarını hatırlatan ve 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Vali Yazıcı, "Bu onurlu gün, sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına verilmiş eşsiz bir gündür. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. Türk Milleti'nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın; sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimizdir. Geleceği inşa edecek çocuklarımızın yücelen demokrasimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Bu anlamlı günün, çocuklarımız için mutluluğun, heyecanın, huzurun ve başarının günü olmasını temenni ederim. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, Milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Her birinizin vatanını, milletini gönülden seven, kültürel değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen bireyler olduğunu görüyor, sizlerle gurur duyuyoruz."dedi.

23 Nisan'ın milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "İş gücünün ve sermayesinin neredeyse tamamını savaşlarda kaybetmiş olan ülkemizin bugün geldiği nokta hepimizin gurur duyması gereken bir gelişmedir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ve birlik-beraberlik içinde çok çalışarak daha mamur hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bundan tam 99 yıl önce bu aziz vatanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu topraklar üzerinde milli mücadelede canlarını seve seve milletimizin geleceği için feda eden yüce Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunuyor, bütün hemşehrilerimin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum " diyerek mesajını tamamladı.