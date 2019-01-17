Vali Yazıcı mesajında, tatil yapmayı hak ettiklerini belirttiği öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kendine güvenen, donanımlı ve geleceğe daha umutla bakabilen gençler yetiştirmenin asıl hedefleri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız öğretim yılımızın birinci dönemini huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Amacımız, çocuklarımızın her dönem başarılı ve iyi eğitimli olabilmelerine imkan sağlamak, geleceğe daha güvenli ve bilinçli bakabilmelerine olanak hazırlamaktır. Eğitimde hedefler koyduk. Bu hedeflere Balıkesirli hemşehrilerimin gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılmış yatırım olarak kabul ediyor, önceliklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz. Bu çerçevede, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) ile Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projelerini il genelinde uygulamaya devam ediyoruz. Eğitimi, öncelikleri arasında birinci sıraya yerleştirmiş bir il olarak, bir Vali olarak, bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bizlere ve projelerimize destek veren ve güvenen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Yazıcı, "Çocuklarımıza güvenelim. Onlara değer verelim"

Ailelerin çocuklarına karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Vali Yazıcı, "Saygıdeğer veliler, Çocuklar bizim hayattaki en değerli varlıklarımız. Sizlerin de bu bilinçle her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız eğitim-öğretim döneminde de çocuklarınızın yanında olduğunuzu biliyoruz. Onların iyi bir eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Çocuklarınızın karneleri sizin onlara göstereceğiniz sevginin göstergesi olmasın. Çocuğunuzun notu yeterli değilse lütfen çocuğunuzu üzmeyin. Eksikliği varsa 'acaba benim nerede eksiğim var' diye kendinizi de değerlendirin. Çocuklarınız zayıf getirdi diye sakın onlara sitem etmeyin. Karnesinde kırık notu olan öğrencilerimize anlayışla yaklaşılmasının yanında, akranlarıyla kıyaslanması ve sürekli eleştirilmeleri endişe ve korkuya yol açabileceği gibi kendilerine olan güvenlerini de sarsacaktır. Kaldı ki karneler sadece öğrencilere değil; öğretmenler, veliler ve öğrencilere aittir. Yarıyıl tatili, hem dinlenmek hem de değerlendirmek için çok daha iyi bir dönem. Önemli olan çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığıdır. Çocuklarımıza güvenelim. Onlara değer verelim." diye ifade etti.

Vali Yazıcı "Çocuklarımız mutlu olduklarında, başarılı olabileceklerdir"

Tüm eğitim camiasına, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Vali Yazıcı, "Saygıdeğer Öğretmenler, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ilimizin başarı seviyesinin arttırılmasında göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerinize tatili dinlenerek, kitap okuyarak, ailesi ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak zaman geçirmelerini tavsiye edin. Çocuklarımızın ancak mutlu olduklarında, başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Ben bir Vali, bir baba ve bir veli olarak yürekten inanıyorum ki önem verildiği, değer verildiği zaman her çocuk mücevherdir. Önemli olan onları en güzel şekilde işlemektir." dedi.

Eğitim öğretimde bir yarıyılı tamamlayarak karnelerini alacak öğrencilere de mesaj ileten Vali Yazıcı, gayretli çalışmalarından ötürü öğrencileri içtenlikle kutladığını ifade etti.

Öğrencilerden yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmelerini isteyen Vali Yazıcı, "Sevgili öğrenciler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler görev alacaksınız, sizler söz sahibi olacaksınız. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bunun yanında çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma gibi etkinlikler ile kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunmanızı ve böylelikle bir sonraki eğitim-öğretim dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum. Kitap okuma alışkanlığı insanın yaşam boyu edinmesi gereken alışkanlıklardan birisidir. Okumak sağlıklı düşünmenin temelini oluşturuyor. Kitaplar tatil döneminde de elimizden düşürmeyeceğimiz hayat rehberi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi diliyorum" şeklinde mesajını tamamladı.