Vali Yazıcı “Eğitim için tam yol ileri”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye'de eğitim yatırımlarının son durumlarını yerinde inceledi.

Vali Ersin Yazıcı, yapımı tamamlanan Emine Akel Anaokulu ile yapımı devam eden Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Nadir Tolun Ortaokulu yatırımlarını yerinde görmek üzere Burhaniye ilçesini ziyaret etti.

İnşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, Balıkesir'de devam eden kamu yatırımlarının takip edilerek, sonuçlandırılması için bu tür incelemelerin artarak devam edeceğini belirterek, inşaatların biran önce tamamlanarak, eğitim-öğretime kazandırılması için yetkililere talimat verdi.

Vali Ersin Yazıcı, incelediği yatırımlarla ilgili olarak Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve diğer ilgililerden geniş kapsamlı brifing aldı.

Vali Yazıcı ilde yapımı hızla devam eden kamu yatırımlarının her aşamasını yakından takip etiklerini belirterek, "Şu anda incelediğimiz yatırımlar ilimiz açısından son derece önemli yatırımlardır. Bunun için bu yatırımları yakından takip ettiğimiz gibi gerekli tüm çalışmaların hızla tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Türkiye'yi doyuran İl Balıkesir'in eğitim alanında da adından söz ettirecek bir konuma gelebilmesi için çalışmalar son hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İnşaatlarda kullanılan kaliteli malzemenin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu okullarda eğitim görecek. Onların iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Her yıl binlerce çocuğumuz yeni eğitime başlıyor. En büyük yatırımın insana yapıldığı ülkemizde, devletimiz eğitime büyük önem veriyor." diyerek eğitime verilen öneme dikkat çekti.

Vali Ersin Yazıcı, okul yapımını üstlenen yüklenici firma yetkilisinden inşaatla ilgili bilgiler alarak inşaatın fen ve teknik şartname, sözleşme ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini, işçilik ve bazı yapım eksikliklerinin ivedilikle yerine getirilmesini, dikkatli çalışma yürütülmesini ve en kısa zamanda inşaatların bitirilmesini istedi.