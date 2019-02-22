Vali Yazıcı öğrencilere “Eğitimin toplumların en önemli göstergesi” olduğunu açıkladı.

Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı. Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı, "Hayatı anlamada kavramada başarılı olmak istiyorsak daha iyi anlayışa sahip olmak istiyorsak kitaplar bizim için önemli bir araç. Bu konuyu değerlendirmemiz lazım. Sizlere tavsiyem çok kitap okuyun kendinizi geliştirin. İnşallah başarılı olursunuz hedefinize ulaşırsınız. Hedef belirlemek sizlerin çalışmalarınızda neyi yapacağınızı, niçin yapacağınızı belirler. Belirlenmiş bir hedef aynı zamanda çalışmalarımızda yoğunlaşmayı sağlar. Sizler de inanıyorum ki bu noktada kendinize yakışan en büyük hedefleri koydunuz ve o uğurda gerekli çabayı sarf ediyorsunuzdur. İleride ne olmak istiyorsanız onun için çok çalışın" dedi.

Vali Yazıcı, “Eğitim toplumların en önemli göstergesidir”

Düzenli olarak okulları ziyaret ettiğini belirten Vali Yazıcı ise, "Bugün de siz değerli öğretmen arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Sizlerin gayretlerinizi biliyorum. Eğitim konusunda her zaman elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Eğitim toplumların en önemli konusudur. İlimizin eğitim durumunu en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çalışıyoruz. Öncelikli konularımın başında eğitim geliyor, eğitimi çok önemsiyorum. Çocuklarımızın becerilerini tespit ederek aileler ile işbirliği içinde, öğrencilerimizi iyiye, doğruya, güzele yönlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" dedi.

Vali Yazıcı, “Hayalleri büyük olanın geleceği de büyük olur”

Geleceğin Türkiye´sini öğretmenlerin şekillendireceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Öğrencilerinizle ne kadar ilgilenirseniz, hayalleri o kadar büyük olur ve başarılı olurlar. Unutmayalım ki, hayalleri büyük olanın geleceği de büyük olur. Bizim istediğimiz mesleklerden ziyade çocuklarımızın severek yapabilecekleri, kendilerine ve memleketine faydalı olabilecekleri işleri yapmalarıdır. Çocuklarımızın sınavlarda başarılı olması elbette önemli ama bunu spor ile kültürel faaliyetlerle desteklemezsek başarıları yarım kalır. Çocuklarımızın spor yapmasına, sosyal faaliyet yapmasına imkan verin. Genç nüfusumuz ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırsa ülkemizin geleceği de o kadar güçlü olacaktır. Bu konuda eğitimcilerimize büyük görev düşüyor. Gurur duyacağımız bir nesil yetiştirmek öğretmenlerimizin elindedir." şeklinde konuştu.

Okullarımızda değerler eğitimine yönelik çalışmaları gerçekleştirirken bunu okul kültürünün bir parçası haline getirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman başarı gelir. Memleketimizin değerlerine önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek zorundayız. Bu vesileyle ortak değerlerin yeni nesillere kazandırılmasının sadece bir dersin ya da bir öğretmenin işi olmadığını, dolayısıyla başta aile olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar düştüğünü tekrar tekrar belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle buluşması sonrası, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi.